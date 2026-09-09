Западный обход Орла построят к началу 2027 года

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Строительство Западного обхода Орла планируют завершить к концу 2026 – началу 2027 года, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии. На объекте ежедневно трудятся 150 специалистов, задействована большая часть техники. Уже отсыпано более 1,2 миллиона кубометров насыпи, завершены земляные работы и переустройство коммуникаций. На участке длиной 8 километров уложен верхний слой основания из асфальтобетона, еще на 4 километрах – двухслойное покрытие.

Изначально контракт предусматривал сдачу в 2028 году, но работы шли с опережением. Технический запуск планировали на осень 2026 года, однако сроки сдвинуты. Губернатор подчеркнул, что сейчас идет завершающая стадия. Обход выведет транзитный транспорт за город, снизив нагрузку на Карачевское шоссе и переулок Маслозаводской.

По словам главы региона, после открытия из Орла ежедневно уйдет около 15 тысяч транзитных машин, что уменьшит износ дорог и улучшит ситуацию для водителей. Строительство продолжается активными темпами, открытие ждут с нетерпением.