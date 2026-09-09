Над Орловской областью сбили пять беспилотников

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловщины дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона также подчеркнул, что при ночной атаке никто не пострадал. Инфраструктура региона также не была задета. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать экстренные службы.

Всего в течение прошедшей ночи над территорией страны, по данным Минобороны России, уничтожены 596 вражеских БПЛА самолетного типа.