В Орловской области начали переработку сахарной свеклы

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области стартовала переработка сахарной свеклы нового урожая, сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства. К 8 сентября заготовлено 100 тысяч тонн корнеплодов, переработано 60,3 тысячи тонн, выработано 5,1 тысячи тонн сахара. К приемке подключились все четыре завода области.

В прошлом году регион занял седьмое место в России по объему производства сахара — 356,4 тысячи тонн. В текущем сезоне предприятия нацелены сохранить высокие показатели.

Переработка идет в штатном режиме. Сахарные заводы работают на полную мощность, чтобы обеспечить потребности рынка.