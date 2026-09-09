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НовостиОбщество9 сентября 2026 6:32

Строительство мемориала «Судбищенская битва» в Орле завершат до конца года

Подрядчик затягивает работы в Орле, но объект достроят
Елена Зябкина
Фото: администрация города Орла

Фото: администрация города Орла

Строительство мемориального комплекса «Судбищенская битва» в Орле планируется завершить до конца 2026 года, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии. Контрактный срок работ истек накануне. Причинами задержки стали приостановка весной из-за погоды и провала водовода, а также финансовые сложности подрядчика. Сейчас на объекте трудятся 4-5 человек и 2-3 единицы техники.

Глава региона предупредил, если ситуация не изменится в ближайшие дни, договор с подрядчиком расторгнут, а объект достроят с привлечением субподрядчиков. Осталось выполнить благоустройство сквера у Богоявленского храма и установить малые архитектурные формы. Остальные работы практически завершены.

Также губернатор напомнил, что благоустройство скверов имени Альберта Иванова и академика Фомина приостанавливали из-за археологических находок – аптекарских пузырьков, стекла XX века, облицовочной плитки XIX века и сводчатых туннелей. После 2,5 месяцев исследований площадку вернули строителям, работы возобновлены. Мемориал объединит четыре площадки и станет туристической точкой притяжения.