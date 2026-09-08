Орловский адвокат ответит в суде за мошенничество

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области.

По версии следствия, с декабря 2024 по май 2025 года мужчина пытался получить от коллеги и его подзащитной 3 миллиона рублей за обещание добиться приговора с отсрочкой, но не смог завершить задуманное, так как коллега был задержан за другие преступления. Летом 2025 года он обманом взял у другой подзащитной 110 тысяч рублей за возможность заключить досудебное соглашение, но не получил оставшиеся 40 тысяч, поскольку был задержан правоохранителями.

Следствие завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Адвокату инкриминируют две статьи УК РФ – за покушение на мошенничество в крупном и значительном размере.