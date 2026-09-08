Орловские студенты написали диктант «Россия – дом народов»

Фото: администрация Орла

В День языков народов России студенты Орла присоединились к Всероссийскому диктанту «Россия – дом народов», сообщили в администрации Орла. В областном центре площадку развернули в Польском корпусе ОГУ им. И.С. Тургенева, где за парты сели 60 учащихся. Участники писали текст под диктовку лектора, стараясь не допустить ошибок.

После написания желающие передали работы на проверку – результаты с разбором ошибок направят на электронную почту. Те, кто оставил текст у себя, могут свериться с оригиналом, размещенным в прикрепленном документе.

Акция объединила жителей разных регионов – проверить знания можно было как на очных площадках, так и онлайн. В администрации облпстной столицы отметили, что диктант не только проверяет грамотность, но и напоминает о языковом и культурном богатстве страны, подчеркивая, что многообразие народов и общая история делают Россию сильнее.