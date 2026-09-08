В Болхове отметили праздник Орловских святых

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Болхове прошли торжества в честь Собора всех святых, в земле Орловской просиявших, сообщили в правительстве региона. В мероприятиях приняли участие губернатор Андрей Клычков, сенатор Вадим Соколов, митрополит Орловский и Болховский Тихон, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, духовенство, жители и гости города. Праздник начался с Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе.

Губернатор отметил, что это событие напоминает о нравственных ориентирах региона. Он подчеркнул, что в нынешнем году число святых увеличилось, а дата совпала с днем освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков – это подчеркивает связь прошлого с настоящим. Глава региона напомнил о втором обретении мощей Дмитрия Донского в июле, назвав это добрым знаком, укрепляющим веру и единство.

Андрей Клычков поблагодарил епархии, священников и прихожан за поддержку защитников Отечества. Он пожелал всем мира, здоровья и сил. Празднование объединило историю и современность, обращая мысли к подвигам святых – небесных заступников Орловщины.

Губернатор подчеркнул, что такие события важны для воинов на передовой и тех, кто помогает в тылу. Торжества в Болхове стали примером духовного единства и верности традициям.