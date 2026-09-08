В Орловской области ввели в оборот 182 га неиспользуемой земли

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Мценском районе Орловской области введены в оборот 182,4 гектара земель сельхозназначения, ранее заросших сорной растительностью, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Участок находится в аренде у местного предприятия. Зарастание было выявлено в ходе профилактического визита в июле 2026 года. По его результатам арендатору направили предписание с требованием устранить нарушения до 15 сентября.

Предприятие провело необходимые работы и уведомило ведомство, приложив фото и документы. Предписание исполнено в установленный срок, нарушение снято с контроля.

Вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот позволяет увеличить посевные площади и повысить эффективность использования ресурсов. В Россельхознадзоре отметили, что контроль за состоянием сельхозугодий продолжается.