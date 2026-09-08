Орловские школьники взяли бронзу на «Зарнице 2.0»

Фото: региональное отделение «Движения первых»

Команда «Русичи-11» из школы № 11 Орла завоевала третье место в финале Всероссийской игры «Зарница 2.0», сообщили региональном отделении «Движения первых». В 2026 году проект объединил более 3,2 миллиона школьников и студентов. Финал прошел в Волгограде, где сразились 960 участников из России, Абхазии и Южной Осетии. Победу в борьбе за бронзу одержала армия «Обь», в составе которой выступали орловские ребята.

Руководитель регионального отделения Антон Гомозов отметил, что за результатом стоят недели упорной подготовки, слаженная работа и самоотдача каждого участника. Школьники достойно прошли все этапы, проявили стойкость и умение поддерживать друг друга в сложных ситуациях.

Игра «Зарница 2.0» является проектом, не имеющим аналогов в мире. Орловские школьники показали высокий уровень подготовки и подтвердили статус сильной команды.