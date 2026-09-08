Орловчанка получила срок за неуплату алиментов дочери

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В Кромском районе местная жительница предстала перед судом за неуплату 600 тысяч рублей своей дочери в качестве алиментов, сообщили в УФССП России по Орловской области. Женщина не работала, не участвовала в жизни дочери, была лишена родительских прав, девочка перешла под опеку в приемную семью. Задолженность по алиментам превысила 600 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения пристава, неплательщица игнорировала требования и была привлечена к административной ответственности с назначением 40 часов обязательных работ.

Однако женщина продолжила уклоняться от выплат. Дознаватель возбудил уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Суд назначил наказание в виде четырех месяцев принудительных работ, из зарплаты которых удерживались средства в пользу дочери.

После отбытия наказания должница решила трудоустроиться официально, чтобы алименты начислялись и долг перед ребенком погашался. В ведомстве напомнили, что злостное уклонение от алиментов влечет серьезную ответственность.