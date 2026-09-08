В Орловской области в 2026 году введут 31 тысячу гектаров земель Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орловской области в 2026 году планируется ввести в оборот 31 тысячу гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, сообщил губернатор Андрей Клычков на заседании регионального правительства. Глава региона отметил, что важная составляющая высоких урожаев – сохранение плодородия почвы и эффективное использование земель. Работа ведется в рамках федеральных и региональных программ. Особо отмечены Болховский, Кромской, Ливенский, Колпнянский и Свердловский районы, где динамика наиболее высокая.

В Болховском районе из 697 осмотренных гектаров 484 признаны непригодными из-за рельефа, 212,9 гектара поставят на кадастровый учет к 2027 году. В 2025 году фермерам передали 1249 гектаров (40 участков), за первое полугодие 2026-го – 129 гектаров (13 участков). За три года в оборот введено 4230 гектаров пашни, до 2030 года планируется вовлечь еще 2440 гектаров. Расширение посевных площадей позволит увеличить индекс производства сельхозпродукции на 1,5 процента.

В Свердловском районе с 2022 года ввели 72 участка, увеличив посевные площади на 1,7 тысячи гектаров, что позволило собрать дополнительно 11 тысяч тонн зерна. Доходы бюджета от аренды и налогов превысили 26 миллионов рублей. Начата подготовка к строительству птицефабрики на 300 тысяч голов и комбикормового цеха на трех новых участках площадью 30 гектаров, проект обеспечит работой более 70 человек, запуск запланирован на ноябрь 2027 года. В районе за 2025–2026 годы обследовано 107 участков, 5 поставлено на учет, 24 внесены в сервис «Земля для фермера».

В Краснозоренском районе из 6 частных участков (33,9 гектара) 4 уже введены в оборот (14,4 гектара), на остальных идут работы. Из 4 арендованных (31,84 гектара) 1 полностью обрабатывается. По неразграниченной собственности ищут арендаторов для 10 участков (126,9 гектара). За пять лет в районе ввели 385 гектаров ранее неиспользуемых земель. Муниципалитетам поручено продолжать выявлять нарушения, завершать кадастровые процедуры и публиковать данные о свободных участках.