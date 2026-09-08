Над Орловской областью сбили 13 беспилотников

Фото: Елена Зябкина

Над территорией Орловской области за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны России были перехвачены и уничтожены 13 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, при ночной атаке никто не пострадал. Повреждений область также не получила. На местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны России, над страной уничтожили 384 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.