Орловские спортсмены выступили на Играх кочевников в Кыргызстане

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Орловские спортсмены Сергей Гурьев и Илья Фильченков вошли в состав сборной России на VI Всемирных играх кочевников, которые проходили в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.

Мероприятие собрало около трех тысяч участников из 113 стран. Наши земляки выступали в соревнованиях по перетягиванию каната, которые проходили без учета весовых категорий.

Спортсмены боролись в двух форматах – 8 на 8 и 1 на 1, по итогам заняв пятое место. Всего российская сборная завоевала 34 медали, большинство из которых пришлись на национальные виды борьбы, армрестлинг, стрельбу из лука и силовые дисциплины.

Следующие VII Всемирные игры кочевников примет Россия в 2028 году – они пройдут в Татарстане.