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НовостиОбщество7 сентября 2026 14:52

Орловские девятиклассники сдали русский язык в доппериод ОГЭ

Экзамен в Орловской области прошел в 17 пунктах проведения
Елена Зябкина
Фото: департамент образования Орловской области

Фото: департамент образования Орловской области

В Орловской области продолжается дополнительный период государственной итоговой аттестации для девятиклассников, сообщили в региональном департаменте образования. Сегодня 53 выпускника сдавали экзамен по русскому языку. Работа проходила в 17 пунктах проведения экзаменов. На выполнение заданий отводилось 235 минут. Участники могли пользоваться орфографическим словарем.

В экзамене участвовали те, кто не прошел ГИА-9 по состоянию здоровья, получил неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам или повторно не сдал один-два предмета в резервные дни основного периода. Минимальный порог для успешной сдачи – 15 баллов.

Результаты станут известны не позднее 14 сентября. Следующие испытания по физике, биологии, истории и географии пройдут 10 сентября. Всего в дополнительный период экзамены сдают выпускники, которым требуется пересдача.