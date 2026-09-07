В Орле начинают подключать горячую воду после ремонта теплосети

Фото: Елена Зябкина

В Орле сняты технологические заглушки и начата циркуляция по обновленной тепломагистрали на улице 60 лет Октября, сообщили в филиале «РИР Энерго». От этого участка зависит теплоснабжение 268 жилых домов и 137 соцучреждений Советского района. Под землю уложили 450 метров новых труб, в том числе под проезжей частью – шесть ниток диаметром 800 мм и три нитки диаметром 1000 мм. Работы вели без перекрытия движения и отключения соседних коммуникаций.

Подача теплоносителя возобновляется поэтапно, чтобы плавно настроить гидравлические режимы и защитить оборудование от гидроударов. Большинство потребителей подключают уже сегодня. Оставшиеся объекты получат воду по графику: до 9 сентября – по улицам Октябрьская, Тургенева, Пионерская; до 15 сентября – по Октябрьской, Андрианова, Приборостроительной, Игнатова, а также в переулке Ягодном.

В период настройки возможны кратковременные колебания давления – это штатная ситуация при запуске новой магистрали. Проведенные работы обеспечат надежную подачу тепла в предстоящий отопительный сезон.