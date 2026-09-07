Орловские работодатели подали 351 заявление на компенсацию затрат по охране труда

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До 1 августа орловские работодатели подали в Отделение Социального фонда по Орловской области 351 заявление на компенсацию затрат по охране труда на общую сумму 114,8 миллиона рублей, сообщили в ведомстве. За период с 2021 по 2026 годы было подано 1699 заявлений. Наиболее востребованными у организаций стали: проведение специальной оценки условий труда (122 заявления), периодические медосмотры (134 заявления) и приобретение средств индивидуальной защиты (141 заявление).

Программа насчитывает 18 профилактических мероприятий. Крупные компании возмещают затраты сразу по нескольким направлениям. Заявление можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе или почтой. К нему прилагается план финансового обеспечения предупредительных мер. Документы, подтверждающие расходы, нужно представить до 15 ноября – поэтапно, по мере выполнения мероприятий.

Получить поддержку могут государственные, частные предприятия и ИП при условии своевременной уплаты страховых взносов и отсутствия задолженности. Работодатель проводит мероприятия за свой счет, а Соцфонд возмещает расходы. Размер компенсации – 20% от суммы начисленных страховых взносов за предыдущий год, при включении санаторно-курортного лечения для работников предпенсионного и пенсионного возраста – до 30%.

В 2026 году Отделение СФР по Орловской области приобрело путевки для своих сотрудников предпенсионного возраста, что позволит вернуть в бюджет 192 тысячи рублей. Ведомство ежегодно участвует в программе по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Работодателям рекомендуют заранее планировать мероприятия и подавать заявки в установленные сроки.