Орловские спасатели изучили в Казани новейшие образцы техники для безопасности людей

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Начальник Главного управления МЧС России по Орловской области Александр Новиков принял участие в работе XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2026», который проходил в Казани с 3 по 5 сентября, сообщили в ведомстве. Мероприятие объединило ведущих экспертов отрасли, представителей власти и разработчиков. В деловую программу вошли конференции, круглые столы и стратегические сессии.

На салоне представили образцы новой техники и оборудования МЧС России, а также экспозиции более 230 организаций. Отдельное направление — современные цифровые и робототехнические решения. Для гостей организовали соревнования «Пожарный олимп» и пожарную эстафету, посвященную 380-летию пожарной охраны России.

Александр Новиков ознакомился с экспозицией, изучил современные образцы техники и принял участие в учебно-методических сборах. Это одна из ключевых площадок, где формируется профессиональная повестка в сфере защиты людей и территорий. Полученный опыт будет применен в работе орловских спасателей.