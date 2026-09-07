В Орловской области к зиме готовы 86% объектов ЖКХ

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В Орловской области продолжается подготовка жилищно-коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону, сообщили в правительстве региона. Готовность объектов в среднем превысила 86 процентов. Губернатор Андрей Клычков назвал эту работу первоочередной задачей и поручил четко соблюдать сроки ремонта сетей и подачи ресурсов. Паспорта готовности муниципальные образования должны получить не позднее 20 ноября, управляющие организации – до 15 сентября.

К зиме предстоит подготовить 4592 многоквартирных дома, более 1500 социальных объектов, 460 километров тепловых сетей и четыре тысячи километров водопроводов. На сегодня многоквартирные дома готовы на 94%, социальные объекты – на 86%. Заменено 12,4 километра тепловых сетей – 76 процентов от плана. Запасено 520 тонн угля и 16 тысяч тонн жидкого топлива.

Электросетевые организации направили на подготовку 1,3 миллиарда рублей: построено 29,3 километра ЛЭП, реконструировано 20,8 километра. АО «Орелоблэнерго» сформировало аварийный запас материалов на 12,6 миллиона рублей. АО «Газпром газораспределение Орел» обследует почти 1300 километров газопроводов, вложив 22 миллиона рублей. Филиал «РИР Энерго» подготовил запас мазута более 13 тысяч тонн и завершил модернизацию тепломагистрали по улице 60-летия Октября.

Губернатор подчеркнул, что необходимо рассматривать любые сценарии и создать условия для стабильного прохождения зимы. Особое внимание – срокам ремонта водоснабжения, тепловых сетей и графику подачи энергоресурсов. Все работы планируется завершить до начала холодов.