В Орле открылся бэби-театр «О, крошка»

Фото: Орловский театр кукол

В Орловском театре кукол 4 сентября открылось новое пространство – бэби-театр «О, крошка», сообщили в театре. Зал рассчитан на 45 зрителей и предназначен для детей от младенчества до пяти лет. Здесь нет привычной сцены и зрительного зала – только мягкий свет, уютные коврики, простые и добрые истории.

Спектакли в «О, крошке» созданы так, чтобы малыш не боялся, а удивлялся: все можно трогать, на все можно реагировать, каждый шорох и движение – часть сказки. Первым спектаклем стал «Алле оп!» – история, которая говорит с ребенком на его языке: через ритм, игру и улыбки.

Для самых маленьких зрителей это первая встреча с театром. Театр ждет малышей и их родителей, чтобы вместе открывать мир искусства. Первый спектакль уже прошел. Приобрести билеты можно на сайте театра.