Над Орловской областью сбили пять беспилотников

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловщины дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона также подчеркнул, что при ночной атаке никто не пострадал. Инфраструктура региона также не была задета. Сейчас на местах происшествий продолжают работать экстренные службы.

Всего в течение прошедшей ночи над территорией страны, по данным Министерства обороны России, уничтожены 306 БПЛА самолетного типа. Помимо Орловской области беспилотники сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республике Крым, Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Пермскм крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей.