Орловские спасатели обсудили работу добровольцев на Международном салоне в Казани

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Казани на XVI Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» обсудили взаимодействие добровольцев и МЧС России. Руководитель департамента Национального центра помощи Гиорги Булиа выступил с предложениями по совершенствованию работы волонтеров. Участники дискуссии обсудили необходимость дополнительных полномочий для организаций или четкое определение видов работ для добровольцев. Итоги зафиксировали в протоколе, вопросы продолжат рассматривать на других площадках.

Как отметили в ГУ МЧС России по Орловской области, на Орловщине сейчас действуют 295 общественных объединений добровольной пожарной охраны, объединяющих более пяти тысяч человек. Они прикрывают 142 населенных пункта региона. Добровольцы помогают тушить пожары в отдаленных районах: сдерживают огонь до прибытия профессиональных подразделений, а затем участвуют в ликвидации. С начала 2026 года они выезжали на тушение около 200 раз.

Кроме тушения, добровольцы занимаются профилактикой пожаров в жилом секторе и на объектах защиты. Их помощь сокращает время реагирования на возгорания, снижает число пожаров и пострадавших.

Участие в «Комплексной безопасности – 2026» позволило обменяться опытом и наладить профессиональный диалог между разработчиками, спасателями, учеными и представителями власти. Вопросы взаимодействия добровольческих организаций и МЧС России продолжат обсуждать, чтобы выработать наиболее эффективный формат работы.