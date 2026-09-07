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НовостиОбщество7 сентября 2026 6:41

В Орловской области школьники изучают медицину в профильных классах

Ливенские старшеклассники осваивают профессию врача до поступления в вуз
Елена Зябкина
Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В лицее имени С. Н. Булгакова и гимназии Ливен для учеников 10-11 классов работают предпрофессиональные медицинские классы, сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области. Школьники получают возможность глубоко изучить основы медицины и примерить на себя роль врача еще до поступления в вуз. Такой формат помогает осознанно подойти к выбору профессии.

Подготовка будущих кадров для системы здравоохранения начинается уже со школьной скамьи. Для студентов-медиков действует система целевого обучения, которая гарантирует образование и трудоустройство. В районах области успешно реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», привлекающие специалистов в сельские медучреждения.

Комплексный подход включает работу со школьниками, студентами и молодыми врачами. Это позволяет обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами и повысить доступность помощи для жителей региона. В департаменте отметили, что такие меры уже дают результаты.