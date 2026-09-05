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НовостиОбщество5 сентября 2026 13:12

В Орловской области обсудили подготовку кадров и поддержку участников СВО

Губернатор принял участие в заседании Совета ректоров вузов региона
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В ОГУ имени И. С. Тургенева прошло заседание Совета ректоров высших учебных заведений Орловской области, сообщили в правительстве региона. В мероприятии участвовали губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, его заместители Александр Бирюков и Ирина Патронова, руководитель департамента образования Татьяна Патова, представители избиркома и вузов. Заседание провел председатель Совета ректоров Павел Меркулов.

Губернатор отметил, что подготовка кадров для предприятий региона остается ключевым приоритетом образовательной политики. Он подчеркнул, что система профессионального образования синхронизируется с потребностями экономики, а строительство современного студенческого кампуса выведет подготовку специалистов на новый уровень. Также он поблагодарил преподавателей и студентов за участие в работе Орловского тыла.

Участники обсудили итоги приемной кампании 2026 года и меры поддержки участников СВО и их семей. В регионе действует свыше 90 мер соцподдержки для бойцов, ветеранов и их близких. Губернатор поздравил собравшихся с новым учебным годом и пожелал плодотворной работы.