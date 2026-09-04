В Орле горячую воду отключат по нескольким адресам

Фото: Елена Зябкина

В Орле с сегодняшнего дня до 17:00 6 сентября в связи с ремонтом тепловой сети будут снижены параметры горячего водоснабжения по адресам: улица Комсомольская, 272-406; Кромская, 3, 5, 7; Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 37, 39, 41, 43; Авиационная, 2, 6, сообщили в «Орелгортеплоэнерго».

Также специалисты «РИР Энерго» завершают модернизацию тепломагистрали на улице 60 лет Октября и перешли к восстановлению штатной схемы подачи теплоснабжения в Советском районе. В связи с этим до 7 сентября ограничена подача горячей воды по адресам: улица Андрианова, 5, 7, 8, 12, 12А; Горького, 11А, 44, 47 к1, 51, 52, 54, 58, 60, 63а, 71А, 91, 93, 105, 103, 105а, 112, 117; Жилинская, 2; Кинопрокатный переулок, 1; Колпакчи, 29; Костомаровская, 1, 3, 5; Октябрьская, 26, 62, 68, 132а, 134, 136; Пожарная, 25, 25А, 27, 30, 32, 52, 78; Полярный переулок, 2, 4; Приборостроительная, 8, 15, 17, 19, 21; 8 Марта, 8, 19, 21, 23, 25, 27; 60 лет Октября, 9, 11, 11А, 13.

Работы связаны с ремонтом и модернизацией теплосетей. Власти приносят извинения за временные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием. Подача воды возобновится после завершения всех технических мероприятий.