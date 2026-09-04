Орловец заплатил 500 тысяч алиментов, испугавшись соседей

Фото: УФССП России по Орловской области

В Орле мужчина погасил задолженность по алиментам на содержание дочери в размере около 500 тысяч рублей, сообщили в УФССП России по Орловской области. Исполнительное производство находилось в Советском районном отделении. По решению суда должник обязан выплачивать 1/6 часть доходов, но в ходе разбирательства выяснилось, что у него есть дополнительный заработок, о котором он не сообщил, и удержания из него не производились. Суд сделал перерасчет, и образовался долг.

Судебный пристав провел с мужчиной беседу, предупредив о мерах принудительного взыскания. Однако должника больше беспокоила реакция соседей: визиты пристава могли навредить его репутации среди жильцов дома. Чтобы избежать огласки и сохранить честное имя, мужчина быстро нашел средства и полностью погасил долг.

В ведомстве отметили, что выплата текущих алиментов теперь находится на контроле пристава. Должник исполнил обязательства в полном объеме. В УФССП напомнили, что своевременная оплата алиментов – обязанность каждого родителя, а уклонение влечет серьезные правовые последствия.