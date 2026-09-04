Два орловца сдают ЕГЭ по русскому в дополнительный период

Фото: департамент образования Орловской области

В Орловской области начался дополнительный период государственной итоговой аттестации, сообщили в региональном департаменте образования. 4 сентября ЕГЭ по русскому языку сдавали два человека. На экзамен по базовой математике 8 сентября зарегистрировались четыре орловца. Участвуют те выпускники, которые не смогли получить положительный результат в основные сроки.

Экзамены проходят в пункте на базе Некрасовской общеобразовательной школы с использованием технологий доставки материалов через защищенную сеть, их печати и сканирования в аудиториях. Результаты по русскому языку объявят не позднее 15 сентября, по математике – не позднее 22 сентября.

Дополнительный период позволяет выпускникам улучшить результаты и получить аттестат. Организаторы обеспечивают соблюдение всех процедур. В департаменте напомнили, что пересдача возможна только по одному из обязательных предметов. Успешная сдача даст право на получение аттестата о среднем образовании.