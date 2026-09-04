Студенческий кампус в Орле готов на 70%

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Строительная готовность межвузовского студенческого кампуса в Орле достигла 70 процентов, сообщили в правительстве региона. Ход работ сегодня проконтролировал губернатор Андрей Клычков. По его словам, на всех зданиях и сооружениях работы ведутся активно: основные работы по фасаду учебно-лабораторного корпуса и общежитий завершены, подрядчик заканчивает инженерные системы и приступает к чистовой отделке.

В настоящее время строительная готовность наружных сетей составляет: ливневая канализация – 97,1%, водоснабжение – 93%, хозяйственно-бытовая канализация – 91%, теплоснабжение – 74%, электроснабжение – 46%, наружная сеть связи – 12%. Также продолжается прокладка водопроводных сетей в Советском районе Орла. На эти цели предусмотрено 473 миллиона рублей.

Параллельно ведется капремонт автомобильной дороги по улице Скворцова стоимостью 54,6 миллиона рублей. Практически завершено устройство асфальтобетонного покрытия дороги и тротуаров, установка бордюрного камня, формирование заездных карманов и велодорожек. Обустраиваются заезды, остановочные и парковочные карманы.

Губернатор отметил, что темп строительства сохраняется, ведется строгий контроль за сроками и качеством. Общее завершение работ с пуско-наладкой планируется до конца года, открыть кампус собираются к 1 сентября 2027 года. Всего на создание объекта предусмотрено 15,6 миллиарда рублей.