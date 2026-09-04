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НовостиОбщество4 сентября 2026 9:38

Орловцев предупредили о ветре до 20 м/с

В Орловской области 5 сентября ожидаются дожди и грозы
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области с вечера 4 сентября до вечера 5 сентября прогнозируется усиление ветра, сообщили в региональном гидрометцентре. По данным синоптиков, в ночные часы ветер достигнет 8-13 метров в секунду, днем местами порывы до 15-20 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем — 19-24 градуса.

В МЧС России предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности. При усилении ветра не рекомендуется прятаться у стен домов, на остановках и около недостроенных зданий, подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Водителям советуют не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и электропроводами, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей просят обращаться по телефону 112. Спасатели напоминают, что соблюдение простых правил поможет избежать травм и материального ущерба. Будьте внимательны и осторожны в непогоду.