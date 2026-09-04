Орловец угнал машину друга и попал в ДТП

Фото: Елена Зябкина

В Железнодорожном районе Орла произошло ДТП с участием трех машин, в котором пострадал человек, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. Водитель 2003 года рождения, допустивший аварию, не имел прав и управлял чужим автомобилем «Киа Рио», принадлежащим жительнице областного центра.

Молодой человек и сын владелицы иномарки приехали на отдых на этой машине, распивали алкоголь, затем уехали на такси к дому нарушителя. Там парень понял, что забыл ключи от квартиры в автомобиле друга. Знакомый передал ему ключи от машины, чтобы тот забрал ключ от жилища, но запретил садиться за руль. Однако молодой человек решил доехать на автомобиле до дома и совершил столкновение.

В отношении орловца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон), избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Также на него составили протоколы за управление в состоянии опьянения без прав и за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести. Суд назначил 10 суток ареста.