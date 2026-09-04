В Орловской области строят 28 новых ФАПов и амбулаторий

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области строят 22 фельдшерско-акушерских пункта и 6 врачебных амбулаторий, сообщил губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципалитетов. Работы идут в 13 районах, завершить их планируют до октября. На реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения выделено 392 миллиона рублей. Экономия от закупок позволит дополнительно построить еще один ФАП в Покровском районе и приобрести оборудование.

Руководитель департамента здравоохранения Константин Бобраков доложил, что сейчас собирают и устанавливают модульные конструкции, готовят площадки. В следующем году запланированы еще 9 модульных объектов и капитальный ремонт трех районных больниц. Также уже закуплено оборудование для поликлиники №2 в Орле на 8,3 миллиона рублей.

Губернатор подчеркнул, что масштабная программа затронет около 40 тысяч жителей области, у которых должны быть улучшены условия оказания медпомощи. Модернизация первичного звена остается одним из приоритетов региональной политики в здравоохранении.