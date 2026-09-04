Орловским школьникам рассказали о безопасности в День солидарности в борьбе с терроризмом

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области провели памятные мероприятия для молодежи, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили в ведомстве. Встречи прошли в Орловском краеведческом музее и Областном центре народного творчества. Участникам напомнили о трагедии в Беслане и других терактах, а также о важности предупреждения террористических угроз. Начальник пресс-службы МЧС Наталия Акулова объяснила, как вести себя при угрозе теракта, обнаружении взрывного устройства или захвате заложников, а также напомнила правила вызова экстренных служб.

Представитель Росгвардии рассказал о современном облике терроризма и способах вовлечения молодежи в деструктивные сообщества. Участники почтили память жертв минутой молчания. Ярким моментом стала встреча с кинологом Ириной Швецовой и ее бельгийской овчаркой Греем. Спасатель показала, как служебные собаки проходят обучение поиску людей и взрывоопасных предметов, после чего Грей продемонстрировал свои навыки.

Молодые люди получили важные знания о действиях в нештатных ситуациях и осознали, что активная гражданская позиция — вклад в сохранение мира. Впереди у школьников еще много уроков безопасности, цель которых — подготовить их к различным опасностям.