Более 200 орловцев особых категорий прокатились на речном трамвайчике за лето

Фото: администрация города Орла

В Орле состоялась заключительная в этом сезоне прогулка на речном трамвайчике «Афалина», сообщили в администрации города Орла. Всего за лето на речные прогулки отправились 228 человек. Среди участников – опекунские семьи, малоимущие и приемные семьи, а также родственники участников СВО.

Поездки удалось организовать благодаря управлению соцподдержки и постоянному партнеру. В ведомстве подчеркнули, что традицию обязательно продолжат следующим летом. Прогулки планируют проводить еженедельно, чтобы как можно больше подопечных могли увидеть Орел с воды.

Завершение сезона не означает окончание проекта: в следующем году речные прогулки станут еще доступнее для жителей области.