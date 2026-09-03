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НовостиПроисшествия3 сентября 2026 14:47

Пассажир «КамАЗа» попал в больницу после столкновения двух грузовиков в Орловской области

ДТП с участием двух большегрузов случилось на трассе «Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое»
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 2 сентября 09.2026 в 22 час. 45 мин. 46-летний водитель «КамАЗ 55102» с прицепом ехал по трассе «Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое». Около 11 часов вечера в районе 28 километра он столкнулся со стоящим «КамАЗ 45143В» с прицепом под управлением 31-летнего водителя. После столкновения «КамАЗ 55102» наехал на дорожное ограждение.

В аварии пострадал 24-летний пассажир «КамАЗ 55102». Мужчину осмотрели медики и госпитализировали в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано восемь дорожно-транспотных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.