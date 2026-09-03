В Орле почтили память жертв терактов акцией «Капля жизни»

Фото: администрация Орла

В День солидарности в борьбе с терроризмом в городском парке Орла прошла молодежная акция «Орловщина против террора», сообщили в администрации города. Участникам напомнили о трагедии в Беслане и других терактах, призвали соблюдать правила безопасности и сообщать о подозрительных ситуациях в правоохранительные органы.

Завершающим этапом стала всероссийская акция «Капля жизни»: участники набирали воду в ладони и поливали розы на клумбах перед сценой. Этот жест символизирует память о заложниках, которые три дня не могли получить воду.

В акции участвовали молодые орловчане, представители некоммерческих организаций и жители города. Мероприятия помогают сохранить память о невинных жертвах и напомнить о важности бдительности.