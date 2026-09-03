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НовостиОбщество3 сентября 2026 13:23

В Орле почтили память жертв терактов акцией «Капля жизни»

В Орловской области участники полили цветы в память о погибших в Беслане
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В День солидарности в борьбе с терроризмом в городском парке Орла прошла молодежная акция «Орловщина против террора», сообщили в администрации города. Участникам напомнили о трагедии в Беслане и других терактах, призвали соблюдать правила безопасности и сообщать о подозрительных ситуациях в правоохранительные органы.

Завершающим этапом стала всероссийская акция «Капля жизни»: участники набирали воду в ладони и поливали розы на клумбах перед сценой. Этот жест символизирует память о заложниках, которые три дня не могли получить воду.

В акции участвовали молодые орловчане, представители некоммерческих организаций и жители города. Мероприятия помогают сохранить память о невинных жертвах и напомнить о важности бдительности.