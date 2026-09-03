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НовостиПолитика3 сентября 2026 12:58

В Орловской области при падении БПЛА пострадали два человека

В Новосильском и Свердловском районах повреждены дома и авто
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Новосильском и Свердловском районах Орловской области в результате падения обломков беспилотников пострадали два человека, сообщили в правительстве Орловской области. Раненым оказывается медицинская помощь. Также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частный автотранспорт.

За прошедшую ночь над регионом сбили 27 беспилотников. Последствия падения обломков устраняются. Информация о разрушениях уточняется.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Ситуация находится на контроле экстренных служб.