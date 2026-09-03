Орловцев приглашают на фестиваль «Сабуровская крепость»

Фото: администрация Орла

В субботу, 5 сентября, в селе Сабурово состоится IV Всероссийский военно-патриотический фестиваль «Сабуровская крепость». Гостей ждет путешествие во времени – от Древней Руси до современной России. На площадках развернутся исторические лагеря, реконструкции, мастер-классы, выставки-ярмарки и подворья. В программе также конные выступления, театральные постановки, концерт и выставка ретротехники.

На сцене выступят духовой оркестр «Прометей», Александр Круг, кавер-группа «Монте Карло» и ансамбль «Голос России». Для гостей будет работать полевая кухня. Вход свободный, начало в 10:00.

Для удобства посетителей организуют бесплатные автобусы от ТМК «ГРИНН» до Сабурово и обратно с интервалом 30 минут. Всех желающих приглашают прикоснуться к истории и провести выходной на ярком празднике.