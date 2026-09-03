Орловские аграрии собрали три миллиона тонн зерна и масличных

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Орловские аграрии преодолели рубеж в три миллиона тонн собранных зерновых и масличных культур, сообщил губернатор Андрей Клычков. Лидерами по намолоту стали Покровский район с результатом 279 тысяч тонн, Ливенский – 267 тысяч тонн и Верховский – 172 тысячи тонн. Еще семь районов и Орловский округ превысили планку в 100 тысяч тонн.

Параллельно полным ходом идет сев озимых культур под урожай 2027 года. Уже засеяно более 110 тысяч гектаров озимого рапса и зерновых. Губернатор поблагодарил тружеников АПК за нелегкий труд и пожелал благоприятной погоды и новых высоких результатов.

Власти отмечают, что собранный урожай – важный вклад в продовольственную безопасность региона. Работы на полях продолжаются, аграрии нацелены на дальнейшее увеличение показателей.