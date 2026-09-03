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НовостиПолитика3 сентября 2026 8:56

Над Орловской областью сбили 27 беспилотников

БПЛА в Орловской области сбили ночью
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловской области дежурными средствами противовоздушной обороны России были перехвачены и уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона также подчеркнул, что при ночной атаке никто не пострадал. Инфраструктура региона также не была задета. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать экстренные службы в числе МЧС России и правоохранительных органов.

Всего в течение прошедшей ночи над территорией страны, по данным Минобороны России, уничтожены 416 БПЛА самолетного типа. Дроны сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.