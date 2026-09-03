Орловцы могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октября

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До 1 октября жители Орловской области могут определиться с формой получения набора социальных услуг (НСУ) на 2027 год, сообщили в Отделении СФР по Орловской области. В регионе насчитывается более 180 тысяч федеральных льготников, из которых 23 тысячи пользуются НСУ в натуральном виде. В набор входят лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения.

Если льготник хочет изменить способ получения услуг, заявление можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе или МФЦ. Тогда новый порядок начнет действовать с 1 января 2027 года. Управляющий Отделением СФР по Орловской области Анна Елисеева подчеркнула, что если менять форму не планируется, подавать заявление не нужно.

Стоимость НСУ индексируется ежегодно. С 1 февраля 2026 года она составляет 1825,25 рубля, из которых 1405,85 рубля – на лекарства, 217,48 – на санаторно-курортное лечение и 201,92 – на проезд. Орловцам рекомендуют заранее принять решение, чтобы изменения вступили в силу с нового года.