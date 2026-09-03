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НовостиОбщество3 сентября 2026 7:13

В Орле открылся Центр Движения Первых

В Орловской области школьники смогут развивать лидерские навыки
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В День знаний на базе Дома детского творчества № 3 в образовательном пространстве «Притяжение» открылся городской Центр Движения Первых, сообщили в администрации города. Создание центра стало возможным благодаря всероссийскому проекту «Флагманы возможностей», который направлен на развитие детского и молодежного самоуправления и социальной активности.

В церемонии открытия участвовали представители мэрии, Движения Первых, Дома творчества и Молодежного совета управления Федерального казначейства. Начальник городского управления образования Анастасия Сергеева отметила, что здесь ребята смогут участвовать в проектах, развивать организаторские навыки, создавать собственные инициативы и находить единомышленников.

«Притяжение» станет точкой притяжения для активных и творческих орловцев. Центр поможет школьникам раскрывать способности, пробовать себя в новых направлениях и реализовывать идеи в команде. У молодежи появится больше возможностей для самореализации и личностного роста.