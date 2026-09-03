В Орле пройдет акция «Орловщина против террора»

Фото: Елена Зябкина

Сегодня в Городском парке Орла состоится молодежная акция «Орловщина против террора», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили организаторы. Мероприятие начнется в 11:00 на летней эстраде. Участие примут представители власти, правоохранительных органов, участники СВО, общественники, молодежь и школьники. Для гостей выступит вокальная студия «Шарм».

В финале акции участникам предложат символически полить растения в парке, зачерпнув воду из специальной чаши — в память о жертвах трагедии в Беслане. Организаторы приглашают жителей и гостей города присоединиться к мероприятию.

Акция направлена на укрепление солидарности против террористических угроз и воспитание уважения к памяти погибших. Департамент молодежной политики и администрация города призывают орловцев проявить активную гражданскую позицию.