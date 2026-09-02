Орловца будут судить за призывы к терроризму и фейки об армии

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В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в преступлениях террористического и экстремистского характера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Мужчине вменяют публичные призывы к терроризму, возбуждение ненависти по религиозному и национальному признаку, а также распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД региона.

По данным следствия, в декабре 2025 года орловец разместил в открытом доступе в одном из мессенджеров публикацию с призывами к террористической деятельности и ложной информацией о действиях армии. Летом и осенью того же года он также публиковал посты с негативными высказываниями о группах лиц по религиозному и национальному признаку, придерживаясь радикально-экстремистских взглядов.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.