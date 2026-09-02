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НовостиОбщество2 сентября 2026 13:43

В Орле у памятника «Каховка» высадят полторы тысячи кустов лаванды

Орловские озеленители украсят клумбу ароматным многолетником
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В Советском районе Орла у памятника героям Гражданской войны началась высадка лаванды узколистной, сообщили в администрации города. Работы стартовали 28 августа. На дальней клумбе рядом с топиарной фигурой уже появилось около 700 кустиков, сегодня озеленители продолжают работу непосредственно у памятника «Каховка».

Всего здесь планируют высадить около 1,5 тысячи цветов, завершить работы рассчитывают до конца недели. Лаванду высаживают до устойчивых заморозков, чтобы растение успело укорениться. При хорошем дренаже и правильном уходе многолетник благополучно перезимует.

Первое полноценное цветение ожидается следующим летом, когда клумбы наполнятся ароматом и сиренево-фиолетовыми соцветиями. Озеленители отмечают, что лаванда узколистная хорошо приживается в местных условиях.