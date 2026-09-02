Орловские фольклорные мастера представили игрушки на фестивале в Воронеже

Фото: Орловский областной центр народного творчества

Орловские мастера декоративно-прикладного искусства приняли участие в XI Всероссийском фестивале народной игрушки «Игрушка-говорушка», который прошел 28 августа в Воронеже, сообщили в областном центре народного творчества. Мероприятие посвятили 200-летию собирателя фольклора Александра Афанасьева и объединило более 50 мастеров из десяти регионов России.

Орловщину представили Игорь Кожанчиков, Иван Цуканов, Татьяна Фролова, Ольга и Святослав Лузянины. В конкурсной программе они показали сюжетные композиции по мотивам сказок Афанасьева, отражающие местные народные традиции. Работы орловцев вошли в большую выставку, где были представлены игрушки из разных регионов страны.

Участие в фестивале позволило мастерам не только продемонстрировать свои работы, но и обменяться опытом с коллегами, узнать новые техники и подтвердить богатство культурного наследия Орловщины. Организаторы отметили высокий уровень представленных экспонатов.