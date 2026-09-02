Орловскую область завезли более 1,6 тыс. тонн ржаной муки из Беларуси

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В августе 2026 года Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проконтролировало 223,5 тонны ржаной муки из Республики Беларусь(4 партии), поступившей на перерабатывающее предприятие региона, сообщили в ведомстве. Всего с начала года ввезено 1606,5 тонны (28 партий) — на 24% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Продукция доставлялась автомобильным и железнодорожным транспортом.

В рамках контроля специалисты проверили товаросопроводительные документы и отобрали образцы для лабораторных исследований. Экспертиза в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» показала, что карантинные организмы в муке отсутствуют. По итогам проверки выданы акты карантинного фитосанитарного контроля.

Использование муки разрешено по назначению. Увеличение поставок связано с потребностями перерабатывающих предприятий области. Россельхознадзор продолжает мониторинг ввозимой продукции для обеспечения безопасности и качества продовольственного сырья.