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НовостиОбщество2 сентября 2026 9:24

В орловской гимназии открыли агроклассы

В Орловской области школьников будут готовить к работе в АПК
Елена Зябкина
Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области

Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области

В Сельскохозяйственной гимназии им. П. А. Столыпина открыли обучающее пространство для агротехнологических классов, сообщили в региональном департаментесельского хозяйства. Классы оснащены цифровыми стендами, наборами для агрохимических и биологических исследований, специализированным оборудованием, что позволит школьникам получать практические навыки в области генетики, агроинженерии, животноводства и биотехнологий.

Для учащихся провели первые мастер-классы по изучению агротехнологий. В рамках открытия также организовали выставку сельхозтехники и продукции, выращенной гимназистами на приусадебном участке. Ключевая задача проекта – обеспечить АПК квалифицированными кадрами нового поколения.

Обучение в агроклассах позволит школьникам углубленно изучать современные технологии и сделать осознанный выбор профессии в аграрной сфере. Проект направлен на подготовку специалистов для сельского хозяйства региона.