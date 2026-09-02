В орловской гимназии открыли агроклассы

Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области

В Сельскохозяйственной гимназии им. П. А. Столыпина открыли обучающее пространство для агротехнологических классов, сообщили в региональном департаментесельского хозяйства. Классы оснащены цифровыми стендами, наборами для агрохимических и биологических исследований, специализированным оборудованием, что позволит школьникам получать практические навыки в области генетики, агроинженерии, животноводства и биотехнологий.

Для учащихся провели первые мастер-классы по изучению агротехнологий. В рамках открытия также организовали выставку сельхозтехники и продукции, выращенной гимназистами на приусадебном участке. Ключевая задача проекта – обеспечить АПК квалифицированными кадрами нового поколения.

Обучение в агроклассах позволит школьникам углубленно изучать современные технологии и сделать осознанный выбор профессии в аграрной сфере. Проект направлен на подготовку специалистов для сельского хозяйства региона.