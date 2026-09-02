В усадьбе Спасское-Лутовиново в Орловской области пройдет День бадминтона

Фото: Елена Зябкина

В воскресенье, 6 сентября, в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново пройдет День бадминтона, сообщили в музее. С 10 до 14 часов для гостей проведут бесплатные занятия тренеры Федерации бадминтона Орловской области.

Участников также ждут чай из самовара, гусек, буриме и пузеля – традиционные развлечения дворянских усадеб. Входные билеты можно приобрести на сайте и в кассе музея.

Организаторы приглашают всех желающих провести выходной на свежем воздухе и попробовать себя в популярной игре. Мероприятие сочетает спорт и атмосферу тургеневских мест.