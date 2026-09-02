Орловским школьникам показали мастер-классы по безопасности

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В детском парке Орла прошла профилактическая акция «Учимся жить безопасно!», приуроченная ко Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. Пожарные, спасатели, кинологи, психологи и инспекторы ГИМС организовали восемь тематических площадок, где школьники могли на практике освоить навыки безопасного поведения. Гостями стали победители челленджа «Мои безопасные каникулы» – 24 участника, чьи советы в соцсетях набрали более 200 тысяч просмотров и свыше 1500 реакций.

Дети смогли посидеть в пожарном автомобиле и подать воду из ствола, надеть боевую одежду и шлем, пройти через дымокамеру в поисках пострадавшего. Спасатели показали гидравлический инструмент для работы на месте ДТП, а кинолог продемонстрировал дрессировку немецкой овчарки Тая. Инспекторы ГИМС напомнили правила поведения на водоемах, а волонтеры «Лиза Алерт» объяснили, как не потеряться в лесу или в незнакомом месте.

Инспекторы Госпожнадзора обучили использованию огнетушителей, психологи МЧС на манекенах показали алгоритм реанимации, где дети сами попробовали оказывать помощь под контролем специалистов. Юные посетители также рисовали мелом на асфальте на тему «Мир без ЧС».

Организаторы подчеркнули, что через игру и личный опыт дети лучше усваивают правила безопасности. Все участники получили положительные эмоции и важные знания, которые помогут избежать травм и неприятностей в новом учебном году.