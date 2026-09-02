В Орле прошла акция «Бегущая книга»

Фото: Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина

В Орле состоялась ежегодная всероссийская акция «Бегущая книга – 2026», сообщили в областной библиотеке им. И. А. Бунина. Осенний забег организовали в рамках Года единства народов России и приурочили к 225-летию Владимира Даля. К мероприятию присоединились школьники, студенты и гости города.

Сотрудники библиотеки и волонтеры вышли на улицы, чтобы поздравить школьников с началом учебного года, пригласить в библиотеку и задать вопросы о работе Даля над словарем, тайнах русского языка и этимологии слов. За правильные ответы респонденты получали книги.

Акция прошла в скверах Гуртьева, Бунина и Городском парке, где вручили более 80 книг. «Бегущая книга» объединяет любителей чтения по всей стране и популяризирует русский язык и литературу.