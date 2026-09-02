Строительство многопрофильного медцентра в Орле готово на 87% Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Строительная готовность здания многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы достигла 87%, сообщили в КУ ОО «Орелгосзаказчик». На объекте временно приостановлены работы для правового урегулирования спора с субподрядчиком. Проводится инвентаризация материально-технической базы с участием правоохранителей, объект опечатан на два рабочих дня. Стороны готовят документы на стройматериалы, работы возобновятся не позднее 2 сентября.

На сегодня завершаются работы на нижних ярусах: первый этаж готов на 95%, второй – более чем на 75%, третий – свыше 50%, четвертый – на 60%. Специалисты монтируют систему водоотведения в подвале, обвязывают вентиляцию, ведут пусконаладку пожаротушения. Завершена связка кислородной и компрессорной станций, готовятся к тестированию. Смонтирована система контроля доступа на чипах, внедряют автоматическую разблокировку дверей. На кровле обвязка чиллеров выполнена наполовину.

Для ускорения работ привлечена бригада из 10 человек для монтажа модулей увлажнения вентиляции, еще 15 специалистов присоединятся к благоустройству и установке наружных конструкций. В ближайшие две недели усилят штат на участках пожаротушения, водоснабжения, электрики и слаботочных систем. Параллельно готовят документацию для торгов по отделке чистых помещений.